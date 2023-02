Da Frattesi a Traoré: tutti gli obiettivi di Giuntoli sul calciomercato

Calciomercato Napoli tutti gli obiettivi di Cristiano Giuntoli per la stagione 2023/24 Adama Traoré sempre più vicino. Piace Frattesi.

C’è un Napoli che sta affrontando la stagione 2022/23 con la corsa scudetto e a la Champions League. Ma c’è un altro Napoli che deve ancora sorgere. A quello ci sta lavorando Cristiano Giuntoli che ha numerosi contatti e idee di mercato da mettere in pratica. Anche perché gli azzurri stanno incassando molto dall’avanzata in Champions League e questo permette una manovra più ampia al club partenopeo.

Calciomercato Napoli: tutti i giocatori monitorati da Giuntoli

Sul famoso taccuino di Cristiano Giuntoli ci sono tanti nomi, ma alcuni sono più concreti di altri.

Ad esempio quello di Adama Traoré del Wolverhampton sembra davvero vicinissimo. Si parla di un accordo quasi fatto per l’ex Barcellona pronto a sostituire Lozano sulla fascia destra. Traoré arriverebbe al Napoli a parametro zero.

Ma l’asse con l’Empoli può portare anche altri talenti. Uno che piace tantissimo a Giuntoli è Baldanzi, che sembra già promesso sposo del Napoli. Per la porta c’è poi Vicario, autore di tre parate straordinarie con la Roma e portiere di sicuro talento.

Vicario potrebbe prendere il posto di Meret, anche se per la porta si tiene sott’occhio anche Elia Capile del Bari, altra società dell’universo De Laurentiis. Il portiere vuole fortemente la maglia azzurra ed ha talento da vendere. Sempre a Bari c’è Cheddira, che il Napoli vuole acquistare già a gennaio.

C’è poi il fronte Sassuolo, fucina di talenti che mette in vetrina Fratessi (cuore giallorosso ndr) e Laurienté.

Napoli: le possibili cessioni

Ovviamente il calciomercato del Napoli si baserà anche sulle uscite. Ci sono tante voci su un addio di Osimhen e quindi Broja viene costantemente monitorato. Lozano può dire addio a fine stagione, così come Politano. Ma anche in difesa c’è anche la situazione di Juan Jesus, in scadenza di contratto a fine stagione.

Sempre nel pacchetto arretrato piace Doig del Verona, classe 2002 e buon prospetto per il futuro.