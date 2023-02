Pedullà: “Giuntoli vuole Traorè. Vicario se parte Meret, Kvara e Osimhen spifferi da oltre 100 milioni”

Alfredo Pedullà ha fatto riportato le ultime sulle possibili operazioni di calciomercato dirette da Cristiano Giuntoli per il Napoli.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha esaminato il lavoro di Cristiano Giuntoli sul suo sito ufficiale, anticipando le possibili operazioni di mercato estive del Napoli: “Ha completato i rinnovi che gli interessavano, sta seguendo un giocatore senza costo come Adama Traoré, e ha individuato Vicario come possibile portiere del futuro in caso di partenza di Meret. Continuiamo? Se decidesse di mettere Osimhen sul mercato, non basterebbero 100 milioni, andremmo da 120 in su con bonus e potrebbero essere anche di più. Se decidesse di ascoltare una proposta per Kvaratskhelia, sarebbe sommerso da offerte da 100 milioni in su. Immaginate De Laurentiis con uno scudetto in tasca: si divertirebbe a giocare il suo gioco e a scatenare l’asta fino a cifre impensabili”.

Inoltre, Pedullà ha dichiarato: “Giuntoli oggi è come Fausto Coppi e il resto del gruppo: quando il Campionissimo vinceva, aveva il tempo di bere un tè caldo, di farsi due docce e poi si affacciava alla finestra dell’albergo per vedere se qualcuno dei suoi avversari avesse finito la gara. Il resto del gruppo, appunto”.

“E poco importa se qualcuno, alcuni anni fa, avesse chiesto la testa di Giuntoli solo perché aveva portato a Napoli Lobotka e Rrahmani, entrambi considerati “bidoni”. A quella persona, ora sulla sconfitta, sono state richieste delle scuse perché aveva commesso un clamoroso errore. Ma lui ha rifiutato, ha ignorato, ha esitato e ha già preso acqua fino al collo”. Ha concluso Alfredo Pedullà.