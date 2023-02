Coppa Italia: Roma fuori con la Cremonese. Mourinho può festeggiare un’altra sconfitta

La Cremonese in semifinale di Coppa Italia, battuta la Roma allo stadio Olimpico col risultato di 2-1, gol Dessers e autogol Celik al 93′ gol di Belotti.

La Cremonese compie un’altra impresa, dopo il Napoli batte anche la Roma di Mourinho. Ora la squadra di Ballardini è qualificata alla semifinali di Coppa Italia Frecciarossa.

Un percorso veramente incredibile quello della Cremonese, impegnata nella lotta per non retrocedere in Serie A, ma impegnata a giocarsi la semifinale di Coppa Italia.

Intanto arriva un’altra sconfitta per la Roma si Mourinho dopo quella col Napoli in campionato. In quella occasione il tecnico portoghese pubblicò una foto per esaltare la prestazione dei suoi ragazzi, nonostante la sconfitta. Mourinho disse che quelle prestazioni andavano oltre il risultato e che la Roma ne sarebbe uscita più forte.

Tre giorni dopo la stessa Roma, imbottita di titolari, è stato fatta fuori dalla Coppa Italia e per i giallorossi si elimina un altro obiettivo stagionale. La Cremonese vola in semifinale e ad aprile affronterà la Fiorentina che ha battuto il Torino.