Mourinho: “Calcio è ingiusto, a volte chi gioca meglio non vince”

Josè Mourinho parla dopo Napoli-Roma, il tecnico dei giallorossi dice: “Abbiamo giocato bene, dovevamo vincere noi”.

“Mi dispiace per il risultato, ma solo per il risultato l’ho detto ai ragazzi a fine partita. Se ci sono delle volte in cui perdi ma esce ancora più forte di prima, con più convinzioni, beh questa è una di quelle volte” dice Mourinho a Dazn dopo Napoli-Roma.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Dopo aver subito il gol di Osimhen eravamo un po’ smarriti, perché sapevamo di aver subito una ingiustizia. Poi abbiamo di nuovo preso in mano la partita ed abbiamo giocato benissimo dall’inizio alla fine. Poi abbiamo chiuso il match con dei bambini in campo e questo mi fa veramente molto piacere“.

Mourinho è rammaricato per la sconfitta è aggiunto: “Il Napoli è una squadra fortissima, hanno dei grandi giocatori. Ma noi siamo riusciti ad arginarli. Ma il calcio a volte è così, la squadra che merita di più a volte non vince. Osimhen? È un giocatore davvero difficile da marcare, un giocatore top, ma se lui fa quelle simulazioni in Inghilterra la gente lo massacra, mentre in Italia vengono accettate“.

L’allenatore della Roma ha anche sottolineato che non ci sono più chance per Zaniolo perché “quando non vuoi più stare con la famiglia, meglio andare via“.