Napoli-Roma: Osimhen e Simeone bomber da urlo per Spalletti – GOL E HIGHLIGHTS

Napoli-Roma termina 2-1, decisive le reti di Osimhen e Simeone. Gli azzurri continuano ad essere primi con 13 punti di vantaggio.

È stata partita vera quella tra Napoli e Roma, una di quelle che fa bene al calcio. Nessuno che tira la gamba indietro, due squadre che volevano vincere. Ma alla fine i tre punti li ha presi il Napoli, questo perché ha tra i due migliori attaccanti della Serie A.

Spalletti sceglie Lozano e non Elmas dall’inizio, mentre Mourinho ritrova Spianazzola e sposta Zalewski a destra, in attacco la coppia Abraham e Dybala. Ma in vantaggio ci va il Napoli che al 17′ trova una giocata favolosa con Mario Rui che in mezzo a tre trova Kvaratskhelia, il georgiano mette al centro una palla morbida che Osimhen trasforma in oro: stop di petto, poi controllo di coscia e destro devastante. La Roma non ci sta ma trova sulla sua strada un super Meret che salva il risultato.

Ma nelle ripresa Mourinho fa la mossa giusta, toglie Spinazzola e fa entrare El Shaarawy. L’ex Milan è una spina nel fianco degli uomini di Spalletti che però sfiorano il gol un paio di volte prima con Kvaratskhelia e poi proprio con Lozano in un contropiede due contro tre. Ma la Roma c’è ed in area di rigore fa tanta densità e impensierisce Meret, soprattutto da calcio d’angolo.

Alla fine, però, il gol del pareggio arriva al 74′ con El Shaarawy che viene perso completamente da Lozano in area di rigore. Ma il Napoli non finisce mai e così Spalletti cambia il miglior attaccante della Serie A, Osimhen (13 gol) per Simeone e fa entrare anche Raspadori. Il Cholito al minuto 86 trova il gol della vittoria, splendida la sua girata che di sinistro insacca dietro le spalle di Rui Patricio.