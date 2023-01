Lozano: “Noi vogliamo sempre il massimo. Competizione ci stimola”

Hirving Lozano ha parlato al termine di Napoli-Roma, sfida della 20sima giornata di Serie A vinta dagli azzurri col risultato di 2-1.

Lozano ai microfoni di Dazn ha detto: “Penso che abbiamo fatto bene. La competizione? Credo che sia molto importante, perché è sana ed ognuno che entra in campo vuole dare il massimo“.

Lozano ha parlato anche del mancato passaggio a Kim e Kvaratskhelia durante uno dei contropiede: “Ho visto che c’erano i miei due compagni, ma ero vicino alla porta ed ho provato a calciare“.

Sullo scudetto, Lozano non si sbilancia: “Dobbiamo pensare partita dopo partita, non abbiamo ancora fatto nulla“.

Lozano gioca esterno destro d’attacco, ma ammette: “Mi piace giocare molto anche a sinistra. Il mister mi vuole sulla destra e questa è la cosa più importante. Io devo sempre farmi trovare pronto, poi decide il mister cosa fare“.