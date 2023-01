Simeone: “Tre punti fondamentali. Alla fine non avevo più aria”

Giovanni Simeone parla di Napoli-Roma, il Cholito ha segnato uno dei due gol siglati dalla squadra di Luciano Spalletti.

Simeone al termine di Napoli-Roma ai microfoni di Dazn ha detto: “Abbiamo fatto veramente una grandissima partita, ma dovevamo chiuderla già prima. Non ci siamo riusciti, ma siamo una squadra forte ed abbiamo reagito bene. Alla fine è stato incredibile, io sono felicissimo per tutto il gruppo.

Prima della partita non mi sentivo molto bene, avevo avuto un po’ di mal di pancia. Oggi è stata veramente una partita bellissima, abbiamo conquistato tre punti importanti. Cosa mi diceva Spalletti alla fine? Voleva che tenessi palla, ma io non avevo più aria, c’era un ritmo infernale e non è facile entrare nel secondo tempo. Ma va bene così com’è andata“.