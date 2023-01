Spalletti: “Vi spiego il cambio Osimhen-Simeone. Oggi potevamo fare meglio”

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Roma terminata 2-1 con gol di Osimhen e Simeone per la squadra azzurra.

Spalletti ha parlato del cambio Osimhen-Simeone, programmato già prima del gol di El Shaarawy: “Queste partite le vinci se sei determinato a vincerle e devono esserlo tutti, dal magazziniere ai calciatori. Chi è entrato in campo stavano giocando la partita già dalla panchina, erano già dentro il meccanismo del match. In questi campionati, con questa intensità, se non hai tutti vogliosi di giocari, tutti uniti, tutti con la voglia di aiutare i compagni, diventa difficile“.

Spalletti ha poi fatto una sottolineatura sul movimento dei terzini del Napoli, che giocano spesso molto dentro al campo: “Usiamo quella posizione perché le squadre avversarie spesso col braccino vanno a prendere i nostri due esterni e quindi con la loro presenza in mezzo al campo, possono fare la differenza“.

Poi Spalletti aggiunge: “Noi oggi abbiamo avuto poca qualità, non l’abbiamo fatta girare benissimo, rispetto a quello che sappiamo fare. Anche Osimhen non si è preso i giusti spazi e non è stato servito bene. Il gol di Osimhen? Spettacolare, ha fatto una girata grandiosa ed ha tirato una fucilata. Lui è uno che fisicamente è fortissimo ed accetta sempre lo scontro fisico“.

Il tecnico è tornato sul cambio Osimhen-Simeone: “Non si possono fare queste partite senza tenere conto di tutti. È importante che tutti quelli che si impegnino in settimana, trovino spazio. Simeone e Raspadori ci hanno dato una grande mano quando Osimhen non c’era ed è giusto che tutti trovino spazio“.

L’allenatore del Napoli ha svelato anche il regalo fatto a Mourinho: “Un pulcinella. Perché? L’ho regalato anche ad altri allenatori ed è un personaggio caratteristico“.