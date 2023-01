Mourinho: “Osimhen se va in Inghilterra lo ammazzano…”

Josè Mourinho al termine di Napoli-Roma 2-1 ha parlato anche di Victor Osimhen, accusandolo di essere un simulatore.

Non lo dice apertamente, ma è chiaro il riferimento di Mourinho alle presunte simulazioni di Osimhen. Il tecnico della Roma ha sottolineato che la sua squadra non doveva perdere la partita. Anzi Mourinho su Napoli-Roma ha detto: “Il calcio a volte è ingiusto, la squadra migliore non vince“.

Poi ha voluto fare una sottolineatura su Osimhen: “Un giocatore davvero molto forte, sia fisicamente, ma ha anche altre qualità. Però deve cambiare i suoi atteggiamenti. È un giocatore top ma se viene in Inghilterra e fa certe cose lo ammazzano. Qui in Italia la gente accetta certi atteggiamenti, mentre in Premier League questo non accade“.

Mourinho ha parlato di Osimhen anche in conferenza stampa ed ha detto: “Gli ho detto che ha fatto un grandissimo gol, ma non deve tuffarsi sempre. Paragoni con Drogba? Il livello è quello ma Didier non si tuffava. Se avessi un club con tanti soldi lo comprerei sicuramente“.

Il riferimento di Mourinho è a qualche presunta simulazione di Osimhen, ma il tecnico giallorosso si dimentica dei pestoni e degli spintoni che i suoi calciatori hanno dato al nigeriano per tutta la partita. L’arbitro Orsato ha usato un metro di giudizio univoco ed ha lasciato molto giocare, quindi le allusioni di Mourinho sono ancora di più fuori luogo.