Alvino: “Dopo Napoli-Roma è arrivata una sentenza”

Napoli-Roma termina 2-1, con gol di Osimhen e Simeone per gli azzurri. Al termine della partita arriva il commento di Carlo Alvino.

“Qualcuno stasera dovrebbe ammettere di aver sperato ed auspicato un calo del Napoli a gennaio solo perché animato da sentimenti antinapoletani oppure dichiarare che di calcio capisce poco. Questo mese certifica la forza mentale di un gruppo straordinario che non ha rivali” ha scritto Carlo Alvino al termine di Napoli-Roma.

Durante la sosta per i Mondiali tutti avevano scommesso su una frenata del Napoli a gennaio. Invece gli azzurri in Serie A a gennaio, hanno trovato una sola sconfitta, quella con l’Inter del 4 gennaio. A quel punto erano già tutti pronti ad esultare, dando per scontato una riapertura del campionato.

Invece il Napoli ha vinto contro Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma, dimostrando di essere una squadra fortissima. La vittoria con la Roma ha dato anche altre certezze. Il Napoli ha un gruppo estremamente solido, ma ha anche un’ottima condizione fisica.

Dopo il gol di Simeone la partita si è trasformata in una gara agonisticamente molto intensa, ma nessuno degli azzurri ha mai tirato dietro la gamba. Nessuno si è mai fermato per prendere fiato, ma hanno lottato tutti fino alla fine.