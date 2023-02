Lautaro vale 100 milioni! Ma allora quanto vale Osimhen?

Lautaro Martinez dell’Inter vale 100 milioni di euro, lo scrive Gazzetta dello Sport. Parte subito il confronto con Victor Osimhen del Napoli.

La vittoria nel derby dell’Inter contro il Milan, ha riportato all’esaltazione massima della squadra di Simone Inzaghi. L’Inter si trova ancora a 13 punti di svantaggio al Napoli, ma ora è seconda in classifica da sola. Questo in duce qualcuno a parlare di possibile rimonta scudetto, preparando anche tabelle e piani d’azione per i nerazzurri.

Osimhen vs Lautaro

Il gol vittoria nel derby lo ha segnato Lautaro Martinez (25 anni), grandissimo attaccante argentino che però al Mondiale non ha brillato, anche a causa di un problema alla caviglia.

Ma dopo qualche settimana non al top, ora il giocatore sta ritornando ai suoi livelli.

Così è scattato già il confronto tra Lautaro Martinez e Osimhen. Attualmente il nigeriano del Napoli con 15 gol in Serie A è il capocannoniere del campionato italiano. Segue al secondo posto proprio Lautaro dell’Inter ma con 12 gol, gli stessi di Lookman dell’Atalanta.

Questa mattina Gazzetta scrive che ora Lautaro (15 gol in stagione ndr) vale 100 milioni di euro e che l’Inter nel recente passato ne ha rifiutati addirittura 80 dal Barcellona.

Ma a questo punto ci si chiede quanto vale Osimhen? Il nigeriano ha 24 anni e fino ad ora è sempre andato in doppia cifra in Serie A, nonostante due stagioni con gravissimi infortuni.

Fino ad ora ha segnato 16 gol in stagione, saltando 7 partite tra Serie A e soprattutto Champions League.

Il Napoli ha già rifiutato un’offerta da 100 milioni di euro ed attualmente non valuterebbe nemmeno offerte minori di 140-150 milioni di euro. Ma il prezzo di Osimhen sembra destinato ad aumentare.