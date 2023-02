L’Italia tifa Napoli o Juve? Alvino risponde alla Morace

Carolina Morace, ex calciatrice, e CArlo Avino hanno discusso della serie A e del parallelo tra il Napoli e la Juventus.

La rivalità tra Juventus e Napoli è sempre molto accesa, coinvolgendo tifosi, giornalisti e giocatori. Ad esempio, le schermaglie dialettiche tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri hanno preceduto la partita del Diego Armando Maradona. Carolina Morace, ex calciatrice e attuale allenatrice, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Terzo Tempo” sulla TV campana Tele A.

“In questo momento l’Italia tifa Juventus oppure Napoli? Non sto parlando dei tifosi bianconeri o partenopei, ma di tutti gli altri come romanisti, laziali, interisti, ecc. Ve lo dico io: la maggioranza dei tifosi sarebbe più felice se fosse il Napoli a vincere lo scudetto piuttosto che la Juventus“, ha dichiarato Morace. Carlo Alvino ha commentato: “Da quanto leggo a me arriva altro. Non mi sembra che il Napoli sia così amato“.

Quanto accaduto durante Spezia-Napoli con i tifosi di casa che hanno vomitato odio anche sulla memoria di Maradona è significativo su quanto l’Italia sia un paese profondamente diviso. L’egemonia dell’asse Torino-Milano nell’immaginario collettivo è diventata una cosa “normale” difficile credere alle parole della Morace, sicuramente dettate dalla stima e dalla grande competenza calcistica, ma la realtà è che in questo paese Napoli è vista sempre come la pecora nera, la genesi di ogni male e figurarsi se possano gioire per la vittoria del capoluogo del sud.