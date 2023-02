Zazzaroni: “Juventus in B? Non è accettabile”. Auriemma sbotta in diretta

Discussione tra Ivan Zazzaroni e Raffaele Auriemma sulla penalizzazione della Juventus e sul futuro del calcio italiano.

I giornalisti Ivan Zazzaroni e Raffaele Auriemma hanno discusso sulla penalizzazione della Juventus durante la trasmissione Pressing. Zazzaroni ha affermato che, se la Juventus è colpevole, deve essere punita, ma ha anche sottolineato che il calcio italiano sta attraversando un periodo difficile e che il prodotto calcistico non è più lo stesso degli anni passati.

Se la Juve è ritenuta colpevole, deve pagare. Ma dal 2006 dal post calciopoli il calcio è cambiato. Nel 2023 siamo messi malissimo, se il 35% de target del calcio italiano finisce in B le cose vanno male. Parlando con presidenti e gente della politica sento un’aria pesante, probabilmente la Juve subirà un’altra penalizzazione ma tempo l’ennesima botta nei confronti di questo calcio che è diretto malissimo”.

A Raffaele Auriemma le parole di Zazzaroni non sono assolutamente piaciute. Il giornalista napoletano ha suggerito di pensare a come aumentare i ricavi delle pay-TV, ma Zazzaroni ha risposto che il calcio italiano non ha più appeal.

“Prima hai fatto l’esempio del Napoli virtuoso. Ma perché la Juventus non deve essere punita se è colpevole? Piuttosto direi di pensare come fare ad aumentare i ricavi delle pay tv.

Zazzaroni ha prontamente replicato: “Sai benissimo che non ce la fanno perché il calcio italiano non ha appeal. Il prodotto non è lo stesso degli anni scorsi. La situazione è questa. Parlo di concreto come viene gestito oggi”.

La discussione si è conclusa con la nota di Auriemma che De Laurentiis non la pensa allo stesso modo sulla questione.

“De Laurentiis non la pensa così sulla questione”.