Osimhen: il Manchester United lo voleva a gennaio! La risposta del Napoli

Il Manchester United voleva Victor Osimhen già a gennaio, ma De Laurentiis patron del Napoli ha declinato ogni offerta.

Il retroscena di calciomercato viene svelato da Il Mattino che parla di un interesse concreto del club inglese. Il Manchester United di ten Hag vuole costruire una grandissima squadra e non sta badando spese sul mercato. L’obiettivo del club è quello di tornare alla ribalto in Premier League ed in Champions League, visto che da troppi anni manca dal grandissimo calcio.

Osimhen al Manchester United

L’interesse del club inglese per l’attaccante del Napoli è risaputo oramai da tempo. In estate lo United ci ha provato in tutti i modi a prendere il giocatore, sperando di inserire nella trattativa Cristiano Ronaldo per tentare il Napoli.

Ma De Laurenitis non ha voluto cedere Osimhen al Manchester United, proposta rifiutata anche a gennaio. Il patron azzurro poteva incassare subito circa 100 milioni di euro, ma l’offerta è stata declinata. Il numero uno della SSCN è stato chiaro e nemmeno ha voluto ascoltare le sirene di mercato. Tutti i discorsi saranno rinviati a giugno prossimo, quando si spera che il Napoli abbia potuto mettere in cassaforte almeno lo scudetto.

Ma su Il Mattino si parla anche della valutazione del cartellino di Osimhen che ora sfiora i 150 milioni di euro. Ma se il nigeriano dovesse continuare a segnare con questa continuità (16 gol in stagione fino ad ora ndr) il suo valore non potrebbe che crescere.