Eintracht-Napoli: come e dove acquistare i biglietti per la trasferta di Champions League

Eintracht Francoforte-Napoli è il match di andata per gli ottavi di Champions League, le modalità per acquistare i biglietti.

La sfida di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli si gioca il 21 febbraio a Francoforte al Deutsche Bank Park. Al momento non è ancora disponibile il prezzo dei biglietti, anche perché la prevendita non è ancora cominciata.

Eitracht Francoforte-Napoli: come comprare i biglietti

Il settore ospiti del Deutsche Bank Park sarà aperto ai tifosi ospiti, quindi sarà possibile per i tifosi del Napoli assistere alla trasferta degli azzurri in Champions League.

Per acquistare i biglietti di Eintracht Francoforte-Napoli sarà necessario compilare il modulo on line messo a disposizione dalla SSCN sul proprio sito ufficiale.

Un altro metodo è quello di contattare i club Napoli autorizzati o le agenzie di viaggio, che spesso organizzano viaggi organizzati proprio per le trasferte dei match europei.

Il prezzo del biglietto del settore ospiti di Eintracht Francoforte-Napoli sarà deciso dalla società tedesca. La prevendita dei tagliandi per la sfida europea non è ancora cominciata, quindi bisogna ancora attendere per avere ulteriori informazioni.

Solitamente, per le prime 48 ore, la vendita è riservata agli abbonati della stagione 2022/23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice per accedere alla compilazione del modulo online e, successivamente, previa ricezione via mail del codice promozionale di sblocco, finalizzare l’acquisto sul sito della Ticketone.