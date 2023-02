LDT – Rino affonda Chirico: “Falso in bilancio Juve accertato da Consob. Dannegiate altre squadre”

Marcello Chirico giornalista e tifoso della Juve continua a difendere la società, bianconera arriva la riposta di un nostro lettore.

Rino Sommaruga nostro attento lettore ci ha inviato un messaggio rispondendo con attenzione e garbo alle parole di Marcello Chirico, che continua a difendere a spada tratta l’operato della Juventus.

Va ricordato che la società bianconera è stata già penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze (la società ha fatto ricorso al collegio di garanzia del Coni) ma rischia un’altra penalizzazione per la cosiddetta manovra stipendi.

Tifoso del Napoli: la risposta a Chirico

Ecco quanto ci ha scritto il nostro lettore Rino Sommaruga: “A fronte di un falso in bilancio accertato dalla Consob, non si vuole ammettere che il reato costituisce anche un illecito sportivo. Infatti l’Inter a causa di un bilancio deficitario è stata esclusa dalle coppe europee per due anni, una sorte che sarebbe toccata anche alla Juve se avesse presentato un bilancio veritiero.

Quindi la Juventus con il suo comportamento ha danneggiato le altre squadre impedendo la loro partecipazione alle coppe quando ne avevano legalmente diritto, ma non solo, ha partecipato al calcio mercato giocando al rialzo, acquistando giocatori che in un mercato regolare sarebbero finiti altrove a prezzi più bassi, ma non bastava hanno acquistato Federico Chiesa dalla Fiorentina con l’impegno di pagarlo dopo due anni, dovendo già ripianare le precedenti plusvalenze, mi domando come avrebbero potuto pagarlo onestamente con altre plusvalenze? Ma qui è cascato Bertoldo, infatti con il senno di poi: dove lo trovi un dirigente che ti vende un giocatore no cash? Bertoldo e Bertoldino si sono cacciati in un bel casino con un giocatore rotto e tanti tanti debiti da pagare, Chi è causa del suo male accusi se stesso, e non vada a rigirare il fondo del barile, per confondere le acque perché tanto gli stronzi vengono sempre a galla..”.