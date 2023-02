De Laurentiis premia il Napoli: incontro privato con il Capitano Di Lorenzo. La reazione dei calciatori

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontra il capitano Di Lorenzo: Regalo Scudetto e Champions.

Il Napoli, dopo la vittoria contro la Roma, sta concentrando i suoi sforzi sulla prossima partita contro lo Spezia e sulla prossima sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di fare un regalo alla squadra e ha convocato in forma privata il capitano Giovanni Di Lorenzo. De Laurentiis, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, farà in modo che ai giocatori vengano riconosciuti dei premi extra per il loro eccezionale cammino verso lo scudetto. Ma nessuna intesa, non c’è bisogno. Nessuna cifra, anche perché non avrebbe alcun senso. Ci penserà De Laurentiis a riconoscere ai suoi eroi il riconoscimento per lo strepitoso cammino.

Lo spogliatoio è rimasto sorpreso, magari c’è pure chi si aspettava qualcosa di differente ed è rimasto colpito, ma alla fine che volete che importi ai giocatori che sono a un passo dalla gloria calcistica? E poi c’è tempo ancora per parlarne. Un “regalo” per lo scudetto ma anche un altro, legato al cammino in Champions. Ma non al passaggio ai quarti di finale: non ci sono bonus nel caso gli azzurri riuscissero a eliminare l’Eintracht. Senza pattuire cifre, deciderà De Laurentiis che non vuole trattative su questo tema, anche perché soprattutto per la Champions ogni calciatore ha la sua buona dote di bonus: per esempio, Osimhen ha un extra di quasi 260 mila euro legato alla qualificazione in Champions.

L’idea di De Laurentiis di elargire premi extra per Scudetto e Champions League ha mostrato la voglia del patron di primeggiare e soprattutto la grande attenzione di gratificare la squadra per i suoi risultati futuri. I calciatori di Spalletti sono concentrati sulle prossime gare e sulla realizzazione degli obiettivi.