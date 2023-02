“Il Napoli ha rifiutato un’offerta monstre per Osimhen”, poteva fare una super plusvalenza

Il Newcastle ha presentato un’offerta per Victor Osimhen, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis l’ha rifiutata facendo saltare tutto.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi racconta un clamoroso retroscena di mercato: il Newcastle ci ha provato sul serio a prendere Victor Osimhen. I Magpies lo volevano già nel 2021, quando l’attaccante nigeriano non era ancora sbocciato definitivamente, ma si intuiva il suo clamoroso strapotere fisico, in grado di dettare legge in area di rigore. La Premier League ha sempre tenuto gli occhi vigili sul giocatore, ma fino ad ora Aurelio De Laurentiis non ha mai ceduto il calciatore.

Newcastle: svelata l’offerta al Napoli per Osimhen

Secondo quanto racconta il quotidiano sportivo oggi in edicola, il Newcastle per il calciatore ha messo sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro. Tantissimi soldi, con la SSCN che avrebbe potuto realizzare una super plusvalenze immediata.

Ma De Laurentiis ha risposto “no, grazie“. Una scelta che lo sta ripagando da ogni punto di vista, anche perché ora Osimhen è il capocannoniere del campionato italiano con 13 gol in Serie A e 14 in totale. Ma va ricordato che tante partite di Champions League sono state saltate a causa di un infortunio.

Ma c’è da stare sicuri che per Osimhen è arriverà sicuramente un’altra offerta al Napoli. Magari anche più di una. Ma questa volta il prezzo sarà nettamente superiore.

Haaland è stato valutato 1 miliardo di euro, a questo punto ci si chiede: ma quanto vale il cartellino di Osimhen? Il paragone magari non è ancora giusto, ma ci si avvicina, visto che il nigeriano sta avendo una media realizzativa davvero incredibile.

Inoltre Osimhen avrà modo di giocare in Champions League con l’Eintracht Francoforte e se si dovesse mettere a fare gol anche in Europa, allora il prezzo andrebbe anche oltre gli attuali 140 milioni di euro.