Di Lorenzo, capitano e bandiera del Napoli: il rinnovo è pronto, i dettagli

Giovanni Di Lorenzo vuole il rinnovo col Napoli, la SSCN di Aurelio De Laurentiis è pronta prolungare il contratto fino al 2027.

Il rapporto tra Di Lorenzo ed il Napoli scade nel 2026, ma il club azzurro è pronto a rinnovargli il contratto già di un’altra stagione. Un segno tangibile della riconoscenza per un calciatore che ha raccolto l’eredità di capitano di Lorenzo Insigne, diventando leader e trascinatore del gruppo azzurro.

Spalletti ha elogiato più volte Di Lorenzo, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per quelle morali. Il difensore è il classico uomo che in allenamento si mette davanti al gruppo e li guida nella fatica, dando l’esempio dell’impegno che ci vuole per diventare grandi.

Di Lorenzo: rinnovo col Napoli

Perché se c’è chi nasce col talento, deve affinarlo e non adagiarsi sugli allori. Mentre c’è chi di talento ne ha di meno e deve lavorare sui muscoli, sul cuore e sulla testa per restare a grandi livelli. Ne sa qualcosa proprio Di Lorenzo che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per conquistare la Serie A, ma si è trasformato in un difensore di altissimo profilo.

Con Spalletti sta facendo anche un ulteriore salto di qualità, venendo a giocare più in mezzo diventando una sorta di mezz’ala in grado di sfornare assist e di andare in gol. Per tutto questo Di Lorenzo merita il rinnovo col Napoli.

Secondo Il Mattino il contratto è già pronto ed Aurelio De Laurentiis ha parlato con il suo procuratore Mario Giuffredi. Il patron azzurro vorrebbe inserire nel contratto alcune clausole legate a presenze e rendimento. Ma sono dettagli che verranno discussi a giugno, a bocce ferme e sicuramente si andrà verso l’intesa. Anche perché Di Lorenzo vuole diventare bandiera del Napoli già ora che ha 29 anni.