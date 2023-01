Spalletti esalta Di Lorenzo: parole da brividi per il capitano del Napoli

Luciano Spalletti esalta Giovanni Di Lorenzo: “È un giocatore incredibile, i compagni dovrebbero ringraziarlo“.

Non è la prima volta che Spalletti esalta Di Lorenzo, lo aveva preso ad esempio anche quando il tecnico del Napoli aveva ricevuto alcuni bambini al centro sportivo di Castel Volturno. Il gol messo a segno da Di Lorenzo contro la Salernitana, non fa altro che mettere in mostra ancora di più le qualità di un giocatore veramente straordinario. Un terzino che è in grado anche di inventare, si veda il gol annullato ad Osimhen per qualche millimetro di fuorigioco.

“Il capitano è un giocatore incredibile: te ne rendi conto solo se hai a che fare con lui. Parliamo di un calciatore straordinario” ha detto Spalletti in conferenza stampa parlando di Di Lorenzo. Poi l’allenatore ha aggiunto: “Io lo ringrazio per quello che fa per la squadra e lo dovrebbero fare anche i suoi compagni. Lui è il nostro capitano e non solo indica la strada da percorrere, ma dà anche l’esempio di come bisogna percorrerla“.

Il terzino del Napoli infatti fatica e lotta su ogni pallone, ma è un esempio anche fuori dal campo, con comportamenti esemplari che sono da modello per tutti coloro che vogliono essere dei professionisti.