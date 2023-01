Libero – Plusvalenze per ora paga solo la Juve. Poi avvisa il Napoli

Il quotidiano Libero parla del caso plusvalenze che ha fatto scattare una penalizzazione di 15 punti per la Juventus.

Sul quotidiano si legge: “Di particolare interesse sarà leggere la parte del documento dei giudici che riguarda gli altri club chiamati in causa e per ora non puniti“. C’è chi è convinto che anche il Napoli sarà chiamato in causa dalla procura sportiva. Anzi Repubblica dà quasi per certo che il procuratore Giuseppe Chiné vaglierà le carte del caso Osimhen, riaprendo un fascicolo già chiuso, così come accaduto con la Juventus.

Libero poi entra nel dettaglio della motivazione per cui è scattata la penalizzazione per i bianconeri: “Appare chiaro un atteggiamento quasi concussorio della Juve nei confronti degli altri club più piccoli che mostravano una sorta di sudditanza psicologica nei confronti dei bianconeri, quasi da esserne succubi e confidando in convenienti prospettive future. I giudici, considerando i numerosi casi di plusvalenze e i contenuti delle intercettazione che hanno evidenziato la consapevolezza dei manager su quanto accadeva, avrebbero anche considerato la continuazione e la recidiva degli illeciti“.