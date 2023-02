Spalletti patto con Napoli, l’appello: “Devono aiutarci”, le parole da brividi del tecnico azzurro

Luciano Spalletti stringe un patto con Napoli ed i tifosi, lo fa in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la presentazione di Pierluigi Gollini.

Che Spalletti fosse un fine maestro di comunicazione lo si sapeva già da tempo, ma quello che lo differenzia da tanti altri è che nella sua strategia ci mette passioni vere e sentimenti forti, come gli uomini a cui fa spesso riferimento.

Ieri il tecnico del Napoli durante la presentazione di Pierluigi Gollini a Radio Goal, ha voluto fare una improvvisati, intervenendo in diretta. Parole importanti quelle del tecnico che hanno fatto partire subito l’hashtag: “Tutto per lei“.

Spalletti la richiesta ai tifosi del Napoli

L’allenatore durante l’intervista di Gollini è intervenuto dicendo: “Sono passato a salutare”. Ma poi ha voluto metterci del suo ed ha detto poche parole ma che infiammano il pubblico azzurro: “Magari posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi. Gli voglio dire che adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto in questo momento qui. Si fa tutto per lei: città, maglia, squadra e storia di Napoli. Tutto per Lei, non per lui: niente per singoli elementi, tutto per la città. Tutto per lei e forza Napoli: deve diventare un mantra, uno slogan”.

C’è da scommetterci che i tifosi del Napoli accoglieranno l’appello di Spalletti già dalla sfida con la Cremonese. Match in cui ci sarà uno Stadio Maradona completamente pieno, segno di un amore vibrante verso i colori azzurri. I supporters azzurro avrebbero colto il segnale de loro condottiero anche in trasferta, se solo una disposizione assurda non avesse imposto il divieto di trasferta, punendo in massa persone che non hanno nulla a che fare con violenze e scontri.