Napoli, per tre big lavoro differenziato: il report da Castel Volturno

Il Napoli comunica che tre big hanno svolto lavoro differenziato, all’interno del report da Castel Volturno

Il Napoli continua la preparazione per la partita di La Spezia, in programma domenica alle 12.30 allo stadio “Alberto Picco”. Nell’allenamento mattutino, che è finito ad ora di pranzo, tre calciatori hanno svolto lavoro differenziato: si tratta di Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski. Non dovrebbero comunque problemi per la trasferta spezzina, così come anche per Tanguy Ndombele che ieri ha saltato l’allenamento per una sindrome influenzale e che oggi probabilmente ha svolto l’allenamento. A visionare la seduta anche una delegazione del Napoli Futsal, capolista in Serie A di calcio a 5, che ha salutato la squadra di Luciano Spalletti.

Lavoro differenziato per tre calciatori del Napoli

Questo è il contenuto del report da Castel Volturno: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30). La squadra ha iniziato la seduta con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tecnico tattica a tutto campo, seguita da lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Rrahmani, Lobotka e Zielinski hanno svolto lavoro differenziato individuale in palestra e campo”.