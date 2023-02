Schira: “Ounahi sfumato? Non ha aspettato il Napoli in estate”

Nicolò Schira rivela che Ounahi è sfumato perché non ha voluto aspettare il Napoli in estate ed ha accettato il Marsiglia

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, si sofferma sul calciomercato invernale ai microfoni di 1 Station Radio: “Ounahi al Marsiglia? Il calciatore non aveva voglia di aspettare l’estate. Il Napoli avrebbe potuto contrattualizzarlo soltanto in estate, in virtù della indisponibilità dello slot per extra-comunitari. Fin quando la concorrenza era di club inglesi come Leicester e Leeds, gli azzurri potevano ritenersi preferibili. Il Marsiglia, però, può essere considerato forse il secondo club della Ligue 1, con una tifoseria calda e passionale. Ritengo, tuttavia, che gli azzurri non avessero una certa necessità nel coprire tale ruolo, soprattutto dopo il rinnovo di Lobotka“. Ha concluso Schira sull’affare mancato del Napoli.

Per Schira il Torino ha compiuto un gran colpo: “Il miglior colpo di gennaio è stato anche l’unico di un certo costo. Parliamo di Ilic al Torino, un 2001 pagato 15 milioni dall’Hellas Verona, scuola Manchester City. Se consideriamo, poi, che la totalità delle transazioni di tutta la Serie A è pari a 31 milioni, comprendiamo che la metà sia stata spesa soltanto dai granata, chiaro segnale dell’impoverimento del nostro campionato”.

Infine ha poi proseguito: “Con Juric può diventare giocatore vero, nonostante non abbia ancora dalla sua numeri importanti. Il tecnico granata ha ottime capacità nel facilitare la crescita dei suoi calciatori, basti pensare al percorso di Pessina”.