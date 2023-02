Napoli domina: abbraccio a Castel Volturno con un’altra capolista partenopea

Napoli domina: oggi abbraccio a Castel Volturno con un’altra capolista partenopea che sta facendo parlare di sè

Momento d’oro per Napoli. Oltre alla compagine di Luciano Spalletti che vola a gonfie vele in Serie A, con 13 punti di vantaggio sull’Inter, c’è anche un’altra compagine che sta primeggiando nel proprio campionato di competenza. Il riferimento è ovviamente al Napoli Futsal che, attualmente, è primo nella Serie A di calcio a 5. Il team partenopeo guida la classifica con 42 punti e gode di due punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, la Roma. Un vantaggio che si è ridotto nelle scorse giornate, in virtù di alcuni passi falsi.

Abbraccio tra il Napoli di Spalletti e il Napoli Futsal, capolista in Serie A di calcio a 5

Vedere due squadre di Napoli al primo posto non si vive tutti gli anni, per cui la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha invitato una delegazione del Napoli Futsal al centro sportivo del SSCN Konami Center a Castel Volturno. Presenti il presidente Serafino Perugino, l’allenatore David Marin ed anche il capitano che a fine allenamento si sono intrattenuti con Luciano Spalletti e tutta la squadra. Abbracci, sorrisi e condivisione delle relative esperienze per tutti i protagonisti di un bellissimo momento per la città di Napoli, che quest’anno sogna ad occhi aperti sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5.