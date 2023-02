Argentina vince i Mondiali, Cremonese in Semifinale, manca ‘solo’ lo Scudetto al Napoli

Argentina vittoriosa ai Mondiali, Cremonese in semifinale di Coppa Italia, tutto come 36 anni anni fa manca solo lo scudetto al Napoli.

I primi due obiettivi sono già raggiunti mentre l’ultimo, quello dello scudetto al Napoli deve ancora essere ufficializzato. La squadra di Spalletti ha 13 punti di vantaggio sull’Inter che è seconda in classifica, ma festeggiare in anticipo non si può, perché ci sono ancora 18 giornate da giocare e dare la vittoria per scontata sarebbe un delitto.

C’è chi come Corrado Ferlaino dice che il Napoli ha già vinto lo scudetto, abbandonando la proverbiale scaramanzia. Ma questo possono farlo i tifosi, non di certo Spalletti ed i suoi calciatori, altrimenti si rischia di depauperare quanto di buono fatto fino ad ora.

Napoli-Scudetto, e la Champions League?

Come 36 anni fa, quando il Napoli vinse il suo primo scudetto con Maradona, quest’anno c’è stata già la vittoria dei Mondiali con l’Argentina e la Cremonese in Semifinale di Coppa Italia. Una storia che sembra ripetersi e che i giocatori azzurri stanno cercando di ricreare sul campo.

Ma il Napoli di Spalletti potrebbe fare di più, potrebbe andare avanti, molto lontano in Champions League. De Laurentiis ha istituito un ulteriore premio in caso di vittoria con l’Eintracht Francocorte, squadra forte ma battibile, almeno sulla carta. È chiaro che con un vantaggio così ampio sulla seconda gli azzurri potrebbero dare qualcosa in più in Europa.

Quando gioca il Napoli con l’Eintracht Francoforte

Il tutto sta nel capire con quanti punti di vantaggi il Napoli arriva al 21 febbraio, giorno della gara d’andata degli ottavi di Champions League Eintracht-Napoli. Con un vantaggio rassicurante Spalletti potrebbe permettersi qualche azzardo di formazione.

Il 17 febbraio si gioca Sassuolo-Napoli, mentre il 25 si gioca Empoli-Napoli. In queste due gare magari le forze potrebbero essere dosate diversamente, anche perché poi dopo ci sono Napoli-Lazio e Napoli-Atalanta prima del ritorno di Champions League Napoli-Eintracht che si gioca il giorno 11 marzo.

Sono calcoli e scenari che Spalletti dovrà fare, perché ha una rosa lunga e corposa, come si è visto con la Roma. Una rosa che gli permette di sognare in grande, di puntare allo scudetto e di sognare in Champions League.