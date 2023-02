Ferlaino: “Napoli preferisce lo scudetto alla Champions League, siete d’accordo?”

Corrado Ferlaino ex presidente della SSCN dice che i tifosi del Napoli preferiscono la vittoria dello scudetto a quella della Champions League.

L’ex numero uno del Napoli durante una lunga intervista a Corriere dello Sport assegna lo scudetto già al Napoli: “Lo hanno vinto” dice, abbandonando la sua proverbiale scaramanzia. Ma quando gli viene fatto notare che il Napoli è ancora in corsa anche per la Champions League dice: “Sì, bella, ma vada in giro a chiedere alla gente: cosa preferite e veda un po’ che risultati otterrebbe con un sondaggio del genere. I tifosi vogliono lo scudetto, sono trentatré anni che lo aspettano”.

Napoli e la Champions League

La squadra di Spalletti è approdata agli ottavi di finale di Champions League, dove affronterà l’Eintracht Francoforte.

La prima sfida Eintracht-Napoli si gioca il 21 febbraio 2023, mentre il match di ritorno Napoli-Eintracht si gioca il 15 marzo 2023.

Ieri nella famosa telefonata di De Laurentiis con un tifoso, anche l’attuale presidente della SSCN ha dichiarato di credere nella vittoria della Champions League da parte del Napoli. Sarebbe un risultato sicuramente clamoroso, ma che secondo Ferlaino non eguaglierebbe quello dello scudetto. Intanto si parla addirittura di premio Champions League istituito da De Laurentiis per spronare ancora di più i suoi calciatori.