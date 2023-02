Capolavoro Napoli, De Laurentiis fissa il premio Champions League, si crede alla vittoria

Aurelio De Laurentiis ieri ha portato a cena la squadra del Napoli, stanziato anche il premio per la vittoria Champions League.

Il Napoli di Giuntoli e De Laurentiis sta emozionando ed impressionando chiunque. Il club partenopeo è riuscito a rinunciare a giocatori del calibro di Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian Ruiz e diventare ancora più forte. Se non è un capolavoro questo, allora diteci quale.

Quello che hanno fatto sul mercato Giuntoli ed il suo scouting di “uomini della strada”, come li definisce Gazzetta dello Sport, è un vero è proprio caso da studiare. De Laurentiis non solo ha rivoluzionato la squadra, ma ha anche ridotto il budget per gli stipendi di oltre il 30% ed ora si trova in cima alla classifica di Serie A con 13 punti di vantaggio sulla seconda.

Napoli: il premio Champions League di De Laurentiis

Niente è stato ancora fatto, niente è ancora vinto, ma ora il sogno diventa più intenso e quindi ci si può ingolosire. Detto della meraviglia sul calciomercato, frutto di un lavoro certosino da parte del ristretto gruppo di Giuntoli, c’è da pensare alla stagione in corso.

Stagione in cui lo scudetto si avvicina sempre di più, quindi si comincia a fare la bocca a qualcosa in più. Lo ha detto anche De Laurentiis nella famosa telefonata al tifoso, in cui vengono fuori tutti gli stereotipi attribuiti al patron della SSCN nei confronti dei napoletani. Ma è stato lo stesso De Laurentiis a dire che era pura goliardia, tranne che in un caso, quello della vittoria della Champions League.

Sarà per questo motivo che De Laurentiis ha istituito per il Napoli un premio per la Champions League, come scrive Gazzetta dello Sport. Lo ha ribadito durante la cena di ieri sera, momento di convivialità con la squadra, il tecnico e tutto lo staff.