De Laurentiis: “Mia telefonata con un tifoso, ecco la verità” – ascolta l’audio

Aurelio De Laurentiis ha voluto chiarire che la telefonata con un tifoso è ricca di “ironia e provocazione“.

Da qualche ora sui social sta girando una telefonata che coinvolge il presidente della SSCN ed un tifoso. Un video in cui il patron del Napoli parla della vittoria dello scudetto, con il tifoso che dice: “Ma lo vinciamo?” A quel punto De Laurentiis: “No, che non lo vinciamo, perché ora metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno perché i napoletani mi hanno rotto il ca**o“. Poi aggiunge: “Perché siete di una tale stron**gine che io delle volte dico ma è possibile che noi diciamo che i napoletani sono i più para**li del mondo…” chiaramente in tono scherzoso.

Telefoto tifoso-De Laurentiis: cosa si sono detti

La telefonata poi va avanti, con altre parole da parte del patron del Napoli sui napoletani ed il tifoso che dice: “Lo so che state giocando, con i nostri sentimenti. Quest’anno voglio il tricolore”. A questo punto De Laurentiis si fa serio e dice: “Altro che tricolore, quest’anno se non vinciamo la Champions vi mando affan**lo a tutti quanti“.

Sulla telefonata con il tifoso è arrivato il chiarimento di De Laurentiis che ha detto: “La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto“.

È chiaro che il tono del presidente del Napoli è scherzoso, lo si è visto anche dalle immagini post Napoli-Roma, come il presidente sia estremamente coinvolto con la piazza azzurra. Inoltre il gruppo è unito e compatto, tanto che proprio De Laurentiis ha invitato tecnico e calciatori a cena questa sera.