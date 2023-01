“La capolista se ne va” i tifosi pazzi di Aurelio De Laurentiis – VIDEO

I tifosi del Napoli festeggiano con Aurelio De Laurentiis la vittoria con la Roma e cantano: “La capolista se ne va”.

L’entusiasmo per la vittoria del Napoli con la Roma si taglia a fette allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I gol di Osimhen e Simeone sono emozioni clamorose che hanno fatto impazzire i tifosi del Napoli durante la partita.

Poi grande festa al termine del match, con i giocatori ad esultare sotto la curva degli azzurri. La vittoria con la Roma è stata sofferta, quindi se possibile ancora più dolce, perché arrivata dopo una battaglia agonistica importante, contro una squadra di Mourinho che ha dato filo da torcere agli azzurri.

De Laurentiis: la festa dei tifosi del Napoli

Ma le grandi emozioni del match hanno trascinato i supporters azzurri anche all’esterno dello stadio. Con l’adrenalina ancora in circolo i tifosi del azzurri hanno atteso il patron azzurro, festeggiando con il presidente una vittoria bellissima.

“La capolista se ne va” hanno cantato i tifosi del Napoli, inneggiando a De Laurentiis La folla ha letteralmente assaltato l’auto con all’interno De Laurentiis che non riusciva più a transitare e con il numero uno della SSCN che si è lasciato trascinare in quel coacervo di emozioni fortissime.

De Laurentiis in questa stagione ha scelto un profilo basso, non ha parlato quasi mai. Durante l’estate è stato anche molto criticato per la rivoluzione apportata alla squadra, ma ora la se scelta stanno pagando, perché con Giuntoli, lo staff tecnico e la squadra sta portando a termine un progetto bellissimo. A De Laurentiis gli va riconosciuta la forza delle idee e della programmazione, che sta incidendo in maniera netta sul Napoli attuale, ma da un segnale ed una indicazione anche a tutto il resto della Serie A.