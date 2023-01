Alvino asfalta la Gazzetta: “Ci vuole costanza anche a fare schifo sempre…”

Carlo Alvino, attacca senza filtri la Gazzetta dello Sport su Twitter: la frase che sta facendo parlare tutti.

La Corte Federale d’Appello ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione della Juventus in classifica. Nelle motivazioni si descrive il Libro Nero di Fabio Paratici come un documento di grande gravità e ha riconosciuto che la Juventus aveva sempre parlato di un semplice appunto di lavoro. La Corte ha stabilito che le plusvalenze fittizie effettuate dalla Juventus avevano falsato la competizione sportiva, per questo si è deciso di andare oltre ai 9 punti di penalizzazione richiesti.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un articolo che ha scatenato l’indignazione dei tifosi del Napoli, intitolato: “Dal caso Napoli a Calciopoli, 75 anni di penalizzazioni in Serie A”.

CARLO ALVINO CONTRO LA GAZZETTA DELLO SPORT

L’articolo ha suscitato una forte reazione da parte dei tifosi azzurri e del giornalista Carlo Alvino, che ha criticato aspramente il quotidiano sportivo milanese: “Ci vuole costanza anche a fare schifo sempre…” ha tuonato su Twitter.

Molti i commenti di dissenso all’articolo della Gazzetta da parte dei tifosi azzurri:

“Ci vuole anche coraggio. Oltre 70 anni fa, un “caso Napoli”. Hanno ricercato negli archivi degli archivi degli archivi”.

“Osservando il titolo dell’articolo è stata omessa la revoca dello scudetto del Torino anno 1927, partita incriminata il derby tra Torino e Juventus…”.

“Il Napoli vi ha portato alle soglie di un TSO generalizzato”.