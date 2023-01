Ziliani: “La Juventus può considerarsi già in Serie B: perderà anche scudetti”

Paolo Ziliani mette nel bersaglio la Juventus, scrivendo che può considerarsi già in Serie B e perderà anche gli scudetti

Le motivazioni diffuse dalla Corte d’Appello, in merito all’inchiesta plusvalenze relative alla Juventus, sono gli atti che hanno spinto l’organo della magistratura a condannare la Juventus a quindici punti di penalizzazione. Dopo aver letto per bene i documenti, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha attaccato pesantemente il club bianconero su Twitter: “Sono 37 le pagine della motivazione. Sufficienti per dire fin da ora che di fronte alla superiore gravità dell’illecito (doppio) delle “manovre stipendi”, la sanzione sarà ancor più pesante e la Juventus può fin da ora considerarsi in serie B, sempre che i giudici siano clementi”, ha sottolineato.

Ziliani ritiene che la Juventus perderà degli scudetti

Paolo Ziliani ha fatto poi seguire un successivo messaggio su Twitter in cui ha scritto: “Illecito sportivo intenzionale provato, confessato e protratto nel tempo. Per capirci: non c’è solo il pericolo, con i prossimi processi, della revoca del titolo 2019-20, ma anche della cancellazione di quelli vinti precedentemente come sarebbe giusto e come sostengo da tempo“, ha scritto il giornalista, facendo riferimento alla stagione in cui la Juventus era allenata da Maurizio Sarri.