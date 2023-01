Plusvalenze, Chiacchio: “Napoli estraneo alla vicenda: rischia solo in un caso”

Per il caso plusvalenze, Eduardo Chiacchio ritiene che il Napoli è estraneo alla vicenda e rischia solo in un caso

La Corte d’Appello ha pubblicato le motivazioni della penalizzazione di quindici punti inflitta alla Juventus. Questo è ciò che si legge: “È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili”.

Per Chiacchio il Napoli rischia solo in un caso per il caso plusvalenze

Cosa rischia il Napoli? L’esperto di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, risponde a tale domanda nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il “caso” Osimhen? I tifosi partenopei possono stare tranquilli nella misura in cui non dovessero uscire dei fatti nuovi che possano portare a un ricorso per revocazione. Ma si tratta di una cosa assai diversa rispetto al deferimento. Il Napoli al momento è estraneo alla vicenda e non rischia nulla”.