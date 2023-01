L’Eintracht ai suoi tifosi: «Evitate di soggiornare a Napoli da soli»

L’Eintracht Francoforte raccomanda ai propri tifosi in vista della sfida contro il Napoli in Champions League, di non soggiornare in hotel da soli e di evitare di girare per la città con i propri colori per evitare possibili rappresaglie.

L’Eintracht Francoforte, squadra tedesca che sfiderà il Napoli nella doppia gara degli ottavi di Champions League, ha rilasciato una serie di raccomandazioni per i propri tifosi che decideranno di recarsi a Napoli per assistere alle partite. I soliti luoghi comuni sulla città, preoccupano il club tedesco, che ha deciso di avvisare i propri sostenitori di evitare di recarsi a Napoli da soli e di evitare di indossare abbigliamento con i colori della squadra durante il loro soggiorno in città.

In particolare, l’Eintracht ha avvertito i propri tifosi di evitare di prenotare un hotel in città da soli o di soggiornare a Napoli nei giorni prossimi alla partita, soprattutto vestendo l’abbigliamento da tifoso. Queste raccomandazioni sono state rilasciate dal club tedesco a causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell’SSC Napoli.

«A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell’SSC Napoli – avverte l’Eintracht sul proprio sito – non è consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni prossimi alla partita in qualità di tifoso dell’Eintracht, soprattutto vestendo l’abbigliamento da tifoso», si legge sul sito ufficiale del club tedesco.

La domanda per i biglietti per il match di ritorno del 15 marzo, che si svolgerà allo stadio Maradona, è alta e secondo il club di Francoforte “si devono prevedere massicci tagli delle assegnazioni”. Da qui la richiesta a tutti i clienti, e in particolare ai fan club, di dare priorità a loro stessi. I biglietti verranno emessi nell’ordine in cui sono stati specificati gli aventi diritto nel modulo d’ordine.

SOLITI LUOGHI COMUNI SU NAPOLI

E’ importante sottolineare che queste raccomandazioni non sono state rilasciate dalle autorità locali ma dal club tedesco, che vuole tutelare la sicurezza dei propri tifosi. Tuttavia, è sempre consigliabile informarsi sulle condizioni di sicurezza del luogo dove si decide di recarsi e di seguire le istruzioni delle autorità locali per evitare situazioni di pericolo.

In ogni caso, la città di Napoli offre molte attrazioni e opportunità per i turisti, dai suoi famosi musei alla sua cucina tradizionale, e non bisogna lasciarsi intimidire da possibili minacce alla sicurezza. Con un po’ di buon senso, i tifosi dell’Eintracht potranno godersi la partita e la città al meglio.