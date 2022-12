L’Eintracht Francoforte avverte i tifosi: «Napoli città pericolosa, non fatevi vedere»

L’Eintracht Francoforte avversaria del Napoli in Champions, avvisa i propri tifosi: “Non fatevi vedere in città”.

L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del napoli in Champions ha seguito il cattivo esempio di Ajax e Liverpool avvisando i propri tifosi sui presunti pericoli della dalla trasferta a Napoli:

«A causa della situazione di sicurezza sul posto, l’Eintracht Francoforte sconsiglia ai tifosi di prenotare un hotel in città o di restare a Napoli nei giorni della partita, specialmente in abiti da tifosi» si legge dal comunicato del club, che affronterà gli azzurri a marzo negli ottavi di Champions». Un comunicato intriso dei soliti luoghi comuni sulla città. Nessuno dei club Europei ha fatto mai menzione sul trattamento riservato ai tifosi azzurri alle loro latitudini.

Una delegazione tedesca, scrive il Mattino, è stata a Napoli in queste settimane per il primo sopralluogo europeo. «Un viaggio individuale verso lo stadio non sarà possibile. Tutti i tifosi si incontreranno il pomeriggio e saranno scortati dalla polizia» continua il comunicato «Le informazioni sulla quota di biglietti e sull’assegnazione dei biglietti dovrebbero arrivare alla fine di gennaio. Ciò che è certo è che i biglietti sono personalizzati e non ci sarà la vendita dei tagliandi sul posto. Si sconsiglia quindi vivamente di andare a Napoli senza biglietti».