Greggio tifoso Juve: “Tutte le società hanno problemi. Bianconeri troppo forti per fare certi magheggi”

Ezio Greggio attore e conduttore di Striscia La Notizia parla del caso Juve e lo fa attraverso le pagine di Gazzetta dello Sport.

Il noto volto della tv italiana è anche un tifosissimod della Juventus. La società bianconera è in piena bufera per l’inchiesta Prisma, che potrebbe avere risvolti anche sul lato sportivo. C’è chi chiede addirittura la radiazione della Juve. Ma Greggio è garantista e dice: “Si potrà giudicare soltanto a inchiesta finita. Bisogna aspettare che si concluda tutto e il giudice si esprima“.

Poi aggiunge: “Credo che ogni società, chi più chi meno, abbia problemi amministrativi. Certamente la Juve ha dietro un gruppo talmente forte economicamente che non credo sia pensabile che siano stati fatti magheggi per iscriversi al campionato. Alessandro Del Piero torna alla Juventus come dirigente, magari come vicepresidente? Qualcuno lo congedò tempo fa, ma noi tifosi della Juventus lo amiamo sempre. Lui è come Boniperti: sono la storia del club“.