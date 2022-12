Zazzaroni: “Baggio o Del Piero presidente Juve, Chiellini laureato ma…”

Ivan Zazzaroni parla del futuro della Juventus, si fanno i nomi di Baggio e Del Piero come possibili presidenti, come Chiellini e Marchisio.

Ai microfoni di Sky il direttore del Corriere dello Sport tra Baggio e Del Piero scegliere il Divin Codino: “Io sono sempre stato baggista. Io sono per gli ex calciatori ai posti di comando. Secondo me è importante conoscere di calcio quando si occupano certe posizioni. Serve gente di calcio per stare in certi posti. Del Piero non lo conosco bene, non so quanto ne sappia, ma questo non è fondamentale, l’importante è che ne sappia di calcio. Poi c’è gente che bada ai numeri ed altro. Darebbe una garanzia. Del Piero potrebbe rappresentare un segno di discontinuità“.

Si parla anche di Chiellini o Marchisio come presidente: “Giorgio gioca ancora – dice Zazzaroni – anche se lui è super preparato è anche laureato ed ha anche tanta personalità. Poi vediamo come va a finire l’inchiesta. Magari è anche più preparato di Del Piero, ma se vuoi dare discontinuità…“. Non va dimenticato che Chiellini, che non è indagato, è stato ascoltato per un messaggio whatsapp girato alla squadra per quanto riguarda la questione stipendi. Una vicenda che deve essere ancora chiariti dalla società bianconera in tribunale.