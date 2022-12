Fedele: “Gaetano innamorato del pallone, non è Pirlo”

Enrico Fedele parla di Gianluca Gaetano centrocampista che Spalletti pensa di utilizzare al posto di Stanislav Lobotka.

Ai microfoni di Radio Marte, Fedele si sofferma su Gaetano vice di Lobotka: “Non può fare quel ruolo. Il ragazzo è troppo innamorato del pallone. Il suo ruolo è quello dalla trequarti in su, Ancelotti ha provato ad usarlo alla Pirlo, ma non è il caso di fare esperimenti in questo momento“.

Chi gli fa notare che anche Pirlo nasceva trequartista, Fedele aggiunge: “Non solo lui ha fatto questo percorso. Ma per giocare nel ruolo di regista deve avere i tempi giusti ma anche il lancio a sessanta metri“.

Parlando di registi si fa il nome di Enzo Fernandez che esploso ai Mondiali in Qatar: “Ma no: lasciate perdere… In certi campionati si può giocare da fermo, ma in Italia no. Il vero centrocampista d’ordine è Sergio Busquets. Non Luka Modric? Il croato è diverso, è diventato totipotente: non avendo un gran fisico, abbina la corsa di un incursore alla qualità. Hanno fatto un esame radiografico ed ho visto il risultato: dice che Modric ha tre polmoni (scherza, ndr)“.