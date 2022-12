Demme: “Vuole giocare di più, offerte importanti le consideriamo”

Diego Demme chiede al Napoli di giocare di più, ma Luciano Spalletti lo sta utilizzando poco, il suo agente valuta offerte importanti.

L’uscita di Diego Demme può essere la chiave di calciomercato del Napoli. Con la cessione del tedesco si potrebbe andare a prendere un giocatore come Ivan Ilic, che secondo le ultime notizie il club azzurro ha già bloccato. L’operazione può essere anticipata a gennaio qualora Demme dovesse essere ceduto durante il mercato invernale. Gli azzurri non hanno grande necessità di intervenire sul mercato, ma Giuntoli vaglia sempre possibili occasioni a sorpresa.

Napoli, Cessione Demme: parla l’agente Busiello

Ai microfoni di Tmw, l’agente Marco Busiello dice: “Diego è un ottimo giocatore, ha sempre giocato ed è un ragazzo splendido. Come tutti i giocatori ha voglia di giocare di più, ma quale calciatore non vorrebbe giocare di più? Chi non ha questa voglia è meglio faccia qualcos’altro. Non è solo un discorso economico. Il Napoli in questo momento è una macchina perfetta, almeno fino alla sosta è stato così ed è naturale che per lui non ci sia spazio. Ci sono equilibri e una situazione molto chiara“.

Busiello fa sapere che ci sono tanti club interessati a Demme, anche all’estero: “Proprio per il tipo di ruolo: lui è un centrocampista centrale ma in mediana può ricoprire tutti e tre i ruoli. E’ brevilineo e va in forma abbastanza presto. E’ un giocatore che cattura attenzioni importanti“.

L’agente di Demme tiene i toni bassi e dice che non ci sono “condizioni per la cessione” anzi dice che il “Napoli è contentissimo di lui e ci hanno sempre detto che lo tengono volentieri. Poi è ovvio che lo conoscono e se dovessero arrivare offerte importanti verranno prese in considerazione. Ha sempre fatto il bene del Napoli, ma chiaramente gli piacerebbe giocare di più“.