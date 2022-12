Chiellini spunta la chat originale ai compagni della Juve: “Non parlate dell’accordo”

Giorgio Chiellini, Repubblica pubblica la chat originale con il messaggio whatsapp inviato dall’ex difensore ai compagni della Juve.

Il caso Juve si sta espandendo sempre di più. L’inchiesta Prima della Procura di Torino si allarga a macchia d’olio ed escono fuori sempre delle novità. Dalle mega plusvalenze ai modi fantasiosi per pagare i procuratori dei minorenni. Ma c’è ancora molto altro da scoprire. Intanto il cda della Juventus si è dimesso e la società cerca di guardare al futuro, addirittura Pjanic è convinto chela Juve farà la rimonta in campionato sul Napoli e non risentirà minimamente della questione giudiziaria, perché a capo della gestione sportiva c’è Max Allegri.

Juve, la chat whatsapp di Chiellini

Eppure la situazione sembra tutt’altro che rosea. Anche perché ogni giorno escono fuori sempre nuovi dettagli sulla macchina che gestiva i bilanci bianconeri. Ovviamente le accuse devono essere tutte provate in tribunale, ma i dettagli della vicenda si fanno sempre più specifici.

Secondo i pm «la crescita dei costi (in particolare degli acquisti e degli stipendi dei calciatori tesserati) non è stata casuale, ma una ben precisa scelta aziendale». A dirlo è il dirigente Cherubini in una conversazione con Agnelli. Nella quale parla del «progetto che è stato fatto da Higuain in poi» per far fronte a «una rosa che sta tendendo a invecchiare». E l’altro dirigente Cerrato conferma: «Poi è stato fatto un all in con Ronaldo, De Ligt e così via e subito dopo è arrivato il Covid».

Ma esce fuori anche la chat whatsapp di Chiellini con i compagni della Juve, con il difensore che chiede a tutti di non parlare ai media di questa situazione. Quella gestione fu acclamata tra le più virtuose in assoluto nel mondo del calcio. Ora si scopre che potrebbe essere stata una supercazzola.