Napoli, Mandarini: “Kvaratskhelia, ho una notizia sicura al 100%”

Le ultime novità sul futuro di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista Fabio Mandarini svela le intenzioni della società.

Il Napoli ha molti grandi giocatori, ma forse Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono i veri campioni del club. Il nigeriano, con i suoi 13 gol in campionato, sta dimostrando di essere una vera e propria minaccia per le difese avversarie. Il georgiano, acquistato “solo” per dieci milioni di euro dal presidente De Laurentiis, ora è valutato almeno settanta milioni di euro. Ma qual è il loro futuro? Il giornalista del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, ha discusso delle possibili mosse dei due giocatori durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo, in onda sull’emittente televisiva campana Televomero.

“Su Khvicha Kvaratskhelia vi do una notizia certa: l’attaccante sinistro georgiano non si muoverà da Napoli, notizia sicura al 100%. La società azzurra non ha alcuna intenzione di cederlo”.

Mandarini ha poi aggiunto: “ Diverso è invece il discorso concernente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sta facendo benissimo ed è chiaro che in estate tanti club si fionderanno su di lui. Al momento mi sembra particolarmente complicato ipotizzare un suo rinnovo“. Ha concluso il giornalista.