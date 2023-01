Durante: “Giuntoli è il cavallo di razza di De Laurentiis. Caso Juve tragicomico”

Sabatino Durante ritiene che Giuntoli è il cavallo di razza di De Laurentiis e che il caso Juve è tragicomico

Sabatino Durante, esperto di calcio sudamericano e intermediario di mercato, ha espresso il suo parere sul Napoli e su Mourinho nell’intervista rilasciata ai microfoni di 1 Station Radio: “Mourinho? La storia del calcio moderno ed antico. Nel calcio conta il risultato, si gioca bene soltanto se si hanno in rosa calciatori di qualità. La Roma non gioca bene, ma non ha una grande squadra e Mourinho sta svolgendo un buon operato. Ma il paragone con la rosa del Napoli e Giuntoli è lampante. Cristiano, infatti, ha avuto il freno di De Laurentiis per alcuni anni, ma è stato poi liberato, è un cavallo di razza”.

Durante ritiene che Giuntoli ha idee e passione per il Napoli

Durante ha poi proseguito: “Ha idee e passione, purtroppo non tutti i direttori sportivi sono lasciati liberi, poiché spesso tutti pensano che sappiano di calcio. Lasciamo lavorare i direttori sportivi”.

Sul caso della Juventus Durante ha concluso: “Non so se possa succedere un nuovo scandalo Calciopoli. Il nostro calcio è in crisi, non esiste nessun regolamento il quale affermi che le plusvalenze vanno sanzionate. Ma siamo al tragicomico se si pensa di colmare alcune pezze in questo modo. Dobbiamo voltare pagina, altrimenti affonderemo”.