Lino Banfi: “Mourinho più bravo di Spalletti. Napoli-Roma? Ecco il pronostico”

Lino Banfi ritiene che Mourinho è più bravo di Spalletti ed esprime il suo pronostico sulla partita Napoli-Roma

Napoli–Roma è una gara speciale per Lino Banfi. Il popolare attore è infatti di fede romanista, ma ha un legame particolare con il capoluogo campano in virtù anche del fatto che è profondamente innamorato del Sud. Il grande protagonista del fil cult “L’allenatore nel pallone” si è espresso anche sul duello Mourinho-Spalletti nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendo poi il pronostico della partita in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

“Mourinho è più bravo di Spalletti, ha vinto tanto in carriera. Per me il Napoli merita di vincere lo scudetto, ma facciamo un compromesso: 1-1 e siamo tutti più contenti. Anzi no, poi danno un rigore alla Roma negli ultimi minuti e vinciamo 1-2 al Maradona con rete di Dybala“.

“Il Napoli vincerebbe comunque lo scudetto, anche se perdesse contro la Roma. La vittoria del Napoli sarebbe accolta con entusiasmo da tutto il Meridione. Sarebbe bello che nelle prossime stagioni vincessero altre realtà del Sud come Bari e Foggia”, le parole di Lino Banfi.