Graziani: “Il Napoli merita lo Scudetto. Già immagino il pullman azzurro in trionfo”

Ciccio Graziani dichiara che il Napoli merita lo Scudetto e già immagina il pullman azzurro in trionfo tra i tifosi

Per Ciccio Graziani il Napoli merita lo Scudetto. L’ex attaccante e campione del Mondo 1982 si sofferma su Napoli-Roma, big match della prima giornata di ritorno (la ventesima) del campionato italiano di Serie A. Domenica sera allo stadio “Diego Armando Maradona” arriverà José Mourinho, uno degli allenatori più vincenti della storia che in questi giorni viene confrontato a Luciano Spalletti dal punta di vista tecnico. L’ex campione del mondo Ciccio Graziani ha rilasciato dichiarazioni a riguardo nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Mourinho ha un palmares di altissimo livello però devo dire che quest’anno sta facendo un miracolo”.

Ciccio Graziani è emozionato solo al pensiero della festa che potrebbe succedere a Napoli