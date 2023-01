Fedele: “Napoli, occhio alla Roma. La squadra di Mou fa paura. Un pareggio? Magari”

Enrico Fedele avverte il Napoli che bisogna stare attenti alla Roma che fa paura: secondo lui un pareggio è accettabile

Enrico Fedele ha espresso il suo parere sulla prossima gara del campionato tra Napoli e Roma. Ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, l’ex dirigente del Parma ed ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro dichiara: “Un pareggio tra Napoli e Roma sarebbe accettabile, secondo? Come no, certo che sì!… Fossi il Napoli, non lo disdegnerei affatto. D’altronde, alla squadra di Luciano Spalletti bastano 36 punti nelle prossime 19 partite. Il campionato, per me, è già finito”.

Fedele avvisa il Napoli sui punti forti della Roma di Mourinho

Fedele ha poi proseguito: “Occhio alla Roma: sui calci da fermo, è forte. Sui calci d’angolo, la squadra di José Mourinho fa paura. Se andate a vedere, hanno sei saltatori: Smalling, Mancini, Abraham, Cristante, Matic e non solo… Per questo, prevedo che possa giocare Olivera dal primo minuto”.

“C’è il rischio di un rilassamento inconscio, nel Napoli? Non credo, perché i giocatori attuali non hanno vinto nulla, sono affamati e sanno che, vincendo, il loro valore aumenterà, anche in termini di ingaggio. Spalletti, poi, vuole coronare il sogno di conquistare finamente uno Scudetto”.