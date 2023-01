Il Napoli non si lascia scappare il suo Mostro: nuova clausola per Kim Minjae

Il Napoli vuole blindare Kim: la nuova clausola voluta da Giuntoli che protegge il Mostro della difesa azzurra.

Il Napoli sta facendo di tutto per blindare uno dei suoi giocatori più preziosi, Kim Minjae. Kim è stato il protagonista assoluto della stagione degli azzurri ed ha attirato l’attenzione di alcuni dei club europei più importanti. In Turchia, a dicembre, il tecnico Spalletti ha dichiarato che crede che Kim sia felice e a suo agio a Napoli e che questo sia il posto giusto per lui. Kim sembra essersi mostrato d’accordo con queste dichiarazioni, postando sui social una foto di gruppo della festa del gol di Rrahmani contro la Juventus e scrivendo “Stile napoletano” in calce.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli, capendo l’interesse che c’è intorno a Kim, sta lavorando per rafforzare la sua posizione. Nel contratto di Kim c’è una clausola rescissoria variabile, valida solo per l’estero e che può essere esercitata dal 1° al 15 luglio, che parte da una base di 48 milioni di euro. Tuttavia, il direttore sportivo Giuntoli ha incontrato l’entourage di Kim per provare a modificare i termini del contratto e aumentare almeno a 65 milioni di euro il valore minimo della clausola. Ciò significa che il Napoli sta facendo di tutto per proteggere il proprio difensore.

Kim blindato dal Napoli: Ecco la nuova clausola

“Momento favoloso, insomma. Perfetto o quasi, anche perché domenica arriva al Maradona la Roma di Mou e la strada fino a maggio è lunga e incerta nonostante i 12 punti di vantaggio sul Milan (13 su Lazio, Inter e giallorossi). Lui, come dice Spalletti, da queste parti ci sta che è una meraviglia, ma il mercato è un pericolo costante e l’idea di alzare le difese è sacrosanta. Anzi: Giuntoli ha dichiarato che l’attuale clausola parte da 48 milioni ma è variabile, cioè il valore aumenta a seconda di una serie di parametri legati al club eventualmente interessato, ma l’idea sulla quale lavora insieme con il manager di Kim è di rinnovare il contratto ritoccando sia l’ingaggio da 2,5 milioni sia la clausola stessa: 65 milioni di base. Un muro più alto a difesa del Mostro“.

Kim è stato un acquisto straordinario per il Napoli, passando dal Fenerbahce al Napoli, dall’Europa League alla Champions League e dalla Super Lig turca a un’entusiasmante corsa verso lo scudetto. Ha anche giocato il suo primo Mondiale con la Corea del Sud, qualificandosi per gli ottavi di finale e giocando contro il Brasile. È stato un momento fantastico per lui, ma il Napoli vuole assicurarsi che rimanga al club il più a lungo possibile.