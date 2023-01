Kim: il Napoli vuole blindare il Mostro. Il piano di Giuntoli sulla clausola rescissoria

Il Napoli vuole il rinnovo di Kim Min-jae difensore che ha una clausola rescissoria esercitabile solo per i club stranieri.

L’esistenza della clausola è stata confermata in prima persona da Cristiano Giuntoli. Kim può essere acquistato da qualsiasi club stranieri in una finestra di mercato durante i primi giorni di giugno 2023. Ovviamente deve esserci anche l’accordo e la volontà del giocatore di trasferirsi in un altro club e questo non è un dettaglio.

Perché come ricorda Corriere dello Sport, Spalletti solo qualche mese fa aveva detto: “La vedo dura che possa lasciare il Napoli: si trova talmente bene nella squadra e in questa città. Mi sembra che sia il posto giusto per lui“.

E non è un caso che proprio Kim si sia ambientato perfettamente nello spogliatoio, da quella canzone cantata con la bottiglia al posto del microfono in ritiro, alla foto postata ieri sui social, in cui mima un gesto tipicamente napoletano insieme con Rrahmani dopo il gol alla Juve.

Rinnovo Kim col Napoli: la situazione

Insomma le prospettive sembrano essere rosee anche se non scontate. Kim piace al Psg, che però ha già prenotato Skriniar per questa stagione o al massimo per la prossima. Ma su Kim c’è soprattutto il Manchester United.

Gli inglesi sono pronti a valutare la clausola rescissoria di Kim, che parte da 48 milioni di euro, che varia a seconda anche del fatturato e ad altri parametri della società che vuole acquistarlo.

Ma per evitare ogni problema il Napoli vuole il rinnovo di Kim. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “L’idea sulla quale lavora insieme con il manager di Kim è di rinnovare il contratto ritoccando sia l’ingaggio da 2,5 milioni sia la clausola stessa: 65 milioni di base, dicevamo. Un muro più alto a difesa del Mostro“.