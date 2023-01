Elmas gioca con Kvaratskhelia: come cambia il Napoli con la Roma

Eljif Elmas sarà in campo in Napoli-Roma, recuperato pure Kvicha Kvaratskhelia che si allena regolarmente a Castel Volturno.

Spalletti ha in mente dei cambi per la formazione del Napoli che scenderà in campo con la Roma. La sfida con la Salernitana è stata strana, pesante dal punto di vista mentale, mentre sotto il profilo atletico è stata meno difficile di altre.

La condizione generale dei giocatori è buona, c’è chi è in netta ripresa, come ad esempio Anguissa, apparso in grande spolvero proprio durante il match con la Salernitana allo stadio Arechi.

Napoli-Roma con Elmas e Kvaratskhelia

Ma ci sono dei giocatori che in questo momento hanno qualcosa in più rispetto ad altri. Uno di questi è sicuramente Elmas che con la Roma è pronto a scendere di nuovo in campo da titolare. Il macedone con la Salernitana ha sfiorato di nuovo il gol (palo ndr) favorendo quello di Osimhen. Ma in generale le prestazioni di Elmas sono di altissimo livello da quando a novembre scorso ha dovuto sostituire Kvaratskhelia, che aveva problemi di lombalgia.

Ma in Napoli-Roma ci sarò anche Kvaratskhelia, oramai recuperato dopo l’influenza. Ed allora come cambia il Napoli? La sensazione, molto marcata, è che possa essere Zielinski l’uomo sacrificato. Il polacco è uno dei pochi a non brillare del tutto in questa fase della stagione.

Ma Elmas può giocare praticamente in ogni ruolo dal centrocampo in su e quindi non si esclude la possibilità di vedere il macedone anche in posizione di laterale di destra, al posto di Politano o Lozano.

Insomma il posto per un uomo in condizione come Elmas va trovato ed il giocatore è pronto, forse, a prendere veramente per mano il Napoli come da tempo si aspettava, visto che dal punto di vista tecnico non ha nulla d invidiare ai compagni di squadra.