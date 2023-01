SKY: “Napoli, con Gollini il mercato è chiuso. Tranne un colpo di coda…

SKY rivela che il mercato del Napoli è chiuso con l’acquisto di Gollini tranne che un colpo di coda finale

Il mercato del Napoli può ritenersi chiuso. Lo anticipa il giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, Luca Marchetti. Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, il noto uomo mercato della pay tv dichiara: “Khvicha Kvaratskhelia tra i primi cento giocatori al mondo secondo il The Guardian? Vorrei sapere – ha detto – ma è una curiosità, se un anno fa il georgiano rientrava almeno tra i primi cinquecento. In appena sei mesi, è esploso ed ha avuto un impatto incredibile, in Italia e non solo. E’ uno dei migliori affari degli ultimi vent’anni? Ci può stare”.

Per Luca Marchetti il Napoli potrebbe chiudere Ounahi a gennaio per poi averlo a luglio

Sulla campagna acquisti invernale del Napoli, Marchetti sostiene: “Il mercato di Cristiano Giuntoli è da ritenersi chiuso con l’arrivo di Pierluigi Gollini? Sì. A meno che non ci sia una coda Azzedine Ounahi, con il quale il Napoli potrebbe sistemarsi ora per il futuro: sarebbe un colpo non per l’immediato, trattandosi di uno straniero, ma per la prossima stagione. Possibile cessione di Piotr Zielinski, in caso di acquisto di Ounahi? Non oggi: a luglio”.

Infine il giornalista si sofferma su Roma-Napoli: “Prevedo una gran bella partita. Sono due filosofie al contrario, due allenatori che giocano in modo molto diverso. Mi aspetto una grande sfida” ha concluso Marchetti.