Kvaratskhelia e Osimhen tra i Top 100 del 2022 secondo The Guardian: ecco le posizioni dei due calciatori del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen nella Top 100 al Mondo del 2022 secondo il The Guardian. Il rinomato quotidiano britannico ha fatto intuire una certa sorpresa e stupore per il fuoriclasse georgiano di proprietà del Napoli, inserendolo al quarantesimo posto della sua graduatoria. Un poco più giù il nigeriano che è cinquantaduesimo, che segue in classifica Cristiano Ronaldo.

Fino ad ora è stata rivelata una classifica parziale, bisogna infatti attendere per conoscere le primissime posizioni. Undicesimo Sadio Manè, dodicesimo Neymar, tredicesimo Harry Kane del Tottenham. Alle spalle di Kvara c’è Joshua Kimmich del Bayern Monaco, David Alba del Real Madrid e tanti altri talenti, compreso il milanista Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo, solo cinquantunesimo, seguito da Victor Osimhen.

Ottantesimo, invece, l’ex Napoli Kalidou Koulibaly; ottantasettesimo Ciro Immobile; novantaseiesimo Sandro Tonali; centesimo Nicolas Otamendi.

The Guardian stupito dalla scalata di Kvaratskhelia

In merito al georgiano, ‘The Guardian’ scrive: “Dopo essersi fatto un nome al Rubin Kazan e alla Dinamo Batumi, Kvaratskhelia è passato al Napoli per appena 10 milioni, una somma che, oggi, suona come uno dei più grandi affari recenti. Giocatore irrefrenabile, con i suoi tiri da fuori, i tanti gol e gli assist forniti in stagione, ha contribuito a portare il Napoli di Luciano Spalletti in testa alla classifica di Serie A, avvicinandolo ad uno Scudetto che manca in città dal 1990. Il suo soprannome, ‘Kvaradona’, la dice lunga: devi avere qualcosa di speciale, per meritarti un paragone con Diego”.